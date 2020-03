Četri no pēdējiem 26 inficēšanās gadījumiem Latvijā konstatēti lidostā

Potenciāli divi no šiem 26 nesen konstatētajiem pacientiem ir inficējušies Latvijā no personas, kura atgriezusies no vīrusa skartās teritorijas, pavēstīja Perevoščikovs. Savukārt līdz tam bija vēl divi gadījumi, kad inficēšanās notikusi Latvijā. Tātad kopumā četri no 60 inficētajiem saslimuši, nebraucot uz ārzemēm.