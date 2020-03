Pilnīgs klusums un nebijuši skati. Lidostā dīkstāvē atrodas 50 lidmašīnas

No pagājušās ceturtdienas visā Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija, kā rezultātā visā valstī ir noteikta virkne ierobežojumu. No šodienas lidostā "Rīga" ir atcelti visi starptautiskie pasažieru pārvadājumi. Portāls "Apollo" sniedz iespēju ielūkoties ekskluzīvos kadros no lidostas.