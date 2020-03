"Man sažņaudzas sirds." Pašmāju žurnāliste, kas cīnījās ar asins vēzi, aicina sargāt mediķus

"Tā vietā no viena uzņemšanas gala uz otru tiku vesta vējā un lietū plānā jaciņā, bez virsdrēbēm, un mani izolēja telpā pie uzņemšanas durvīm, ar logiem līdz grīdai un bez žalūzijām. Man tika melots par to, ka tiek ņemtas atkārtotas analīzes uz gripu, nevis Covid-19. Tikai no rīta uzzināju patiesību. Analīzes - negatīvas. Nakti pavadīju uz kušetes, kas apvilkta ar plēvi, saraustītā drudža miegā ik pa brīdim mostoties no ātrās palīdzības mašīnu starmešu gaismas, kas spīdēja tieši logā. Bet tas ir pagājis, saprasts un piedots," raksta žurnāliste.