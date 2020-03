Covid-19 ⟩ "Neapzinīgs cilvēks ieradās praksē." Ārste un Salaspils māmiņas satrauktas par pacientu, kurš ignorējis pašizolēšanos

"Tā kā vakar viens neapzinīgs cilvēks, kurš bija ieradies no ārzemēm pirms piecām dienām, kam bija jābūt pašizolācijā, ieradās manā ģimenes ārsta praksē, no vakardienas manas prakses darbinieki atrodas pašizolācijā," sociālajā tīklā "Facebook" vēsta ģimenes ārste no Salaspils Ilze Salmiņa.