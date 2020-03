LTV ārkārtējās situācijas laikā veic būtiskas pārmaiņas "Panorāmai" un citiem raidījumiem

“Viens no sabiedriskā medija uzdevumiem ir operatīvi un daudzpusīgi informēt, analizēt un piedāvāt plašāku kontekstu par notiekošo, un ārkārtējās situācijās šis uzdevums ir svarīgs vispārākajā pakāpē. No mūsu darba ātruma un kvalitātes vistiešākajā veidā atkarīga sabiedrības spēja pasargāt sevi un būt noturīgiem pret šī brīža grūtībām. Jaunais plānojums ļaus maksimāli operatīvi un vispusīgi aplūkot situāciju gan par Covid-19 izplatību un preventīvajiem pasākumiem, gan sniegt praktiskus padomus dzīves kvalitātes nodrošināšanai ārkārtas apstākļos,” saka LTV Programmu daļas direktore Rita Ruduša.

LTV7 plānotas izmaiņas darba dienu rītos – no plkst. 8.30 būs vērojams informatīvi izglītojošs saturs bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās – sākot no sākumskolas, beidzot ar vidusskolu. To skolotājiem būs iespējams izmantot attālināto mācību laikā. Līdz plkst. 11.00 būs iespējams vērot zinātni pētošo “Oskara laboratoriju”, ceļojumu vēsturē kopā ar “Vēstures skolotāju”, literatūras dižgaru un šodienas rakstnieku satikšanos “Literatūrē”, zinātnes aizkulises raidījumā “Izziņas impulss”, kā arī Latvijas vēstures esenci lakoniskajās un precīzajās “Atslēgās”. Savukārt no 28. marta sestdienās plkst. 13.40 būs vērojamas bērnu izrādes. Kā pirmā – Dailes teātra “Vārnu ielas republika”.