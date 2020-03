Zodiaka pārstāvji, kuri var netīšām noskaust kāda laimi

Lai arī bieži vien tiek pieņemts, ka Jaunava ir viena no ieturētākajām Zodiaka zīmēm, zem šī zvaigznāja dzimušajiem bieži vien ir problēmas ar mēles noturēšanu aiz zobiem. Daudzās situācijās viņi nebaidās asi izteikt savas domas, nemaz neuztraucoties par to, vai kāds tās grib dzirdēt. Šāda rīcība, viņiem pašiem to neapzinoties, var kļūt iznīcinoša, galu galā, katram vārdam ir sava enerģija, kas var kļūt arī iznīcinoša.