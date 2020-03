Vienā likumā ietvers atbalsta pasākumus Covid-19 seku novēršanai

Plānots, ka par minēto likumprojektu ceturtdien lems Ministru kabinets, bet gala lēmums par to būs jāpieņem Saeimai.

No likumprojekta izriet, ka krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājam būs tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 dēļ. Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums būs jāiesniedz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai likuma spēkā stāšanās dienas. Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs tiesības sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem. Piešķirot minēto atbalstu tiks ņemta vērā nodokļu maksātāja līdzšinējā sadarbība ar VID.

Likumprojekts arī paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājs par 2020.taksācijas gadu neveic likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma. Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem no 2020.gada 1.janvāra. Šī nodokļa maksātājs IIN avansa maksājumus no saimnieciskās darbības ienākuma par 2020.taksācijas gadu varēs veikt labprātīgi.