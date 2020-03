Militārā policija Panamā iesprostojusi 300 cilvēkus mūzikas festivālā

Skaidrs, ka būtu jauki, ja svinības nekad nebeigtos, taču kādas varētu būt izjūtas, ja no festivāla nevarētu tikt prom tādēļ, ka to neļauj militārā policija? To pašlaik uz savas ādas nākas izbaudīt "Tribal Gathering Festival" apmeklētājiem Panamā, vēsta portāls "Vice".