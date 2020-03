Lietuvā Covid-19 konstatēts vēl pieciem cilvēkiem, tai skaitā mediķim

Visi jaunatklātie pacienti izolēti Viļņas Universitātes Santaras klīnikā. Trīs no viņiem atgriezušies Lietuvā no dažādām valstīm -Turcijas, Lielbritānijas un Itālijas ziemeļiem, viens inficējies no tuvinieka, kas bijis ceļojumā, un šis ir otrais gadījums valstī, kad inficēšanās notikusi pašā Lietuvā, bet vēl viens inficētais ir Ukmerģes slimnīcas mediķis.