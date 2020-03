Igaunijā koronavīrusa inficēto skaits sasniedzis 283

No 31. janvāra Igaunijā jau veikti 2504 koronavīrusu analīžu testi.

Vairumam pacientu Igaunijā ir viegli simptomi, slimnīcā atrodas trīs, no kuriem divu stāvoklis esot smags.

Igaunijā visvairāk jaunais koronavīruss ietekmējis cilvēkus vecumā no 30 līdz 49 gadiem. Šajā vecuma grupā no kopējiem inficētajiem Igaunijas iedzīvotājiem Covid-19 skāris 11%. Līdzīgi rādītāji ir arī cilvēkiem vecuma grupā virs 65 gadiem.

Vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem inficējušies 8,1% no kopējā skaita, bet bērni un pusaudži vecuma grupā no četriem līdz 15 gadiem sastāda 1,1%.