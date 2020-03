Traģiskās mājdzemdības Jelgavā ⟩ Ģenerālprokurors iesniedz pieteikumu par iesaistītās draudzes darbības izbeigšanu

Materiāli satur informāciju par dažādiem ierobežojumiem, kas tiek uzspiesti draudzes locekļiem, tostarp, aizliegums apmeklēt ārstus, stāties grūtniecības uzskaitē, strādāt un mācīties, kontaktēties ar ģimenes locekļiem, kas izslēgti no draudzes. Draudzes locekļi dzīvo noslēgtās kopienās, ierobežojumi tiek uzspiesti pret viņu gribu, kā rezultātā personas spiestas rīkoties pretēji savām sociālajām, finansiālajām un veselības interesēm, kvalificētas medicīniskās palīdzības vietā tiek izmantotas lūgšanas, ģimenes veidotas atbilstoši norādījumiem, pārdoti īpašumi, liegta saskarsme ar ģimenes locekļiem, kas izslēgti no draudzes.

"Mājā nekas neliecināja par to, ka tur būtu notikušas dzemdības - viss bija tīrs, sakopts, kārtīgs, lai arī dzemdības ir netīrs process. Dzemdībās mirusī sieviete gulēja gultā apsegta. Zīdaiņa līķis - ievīstīts baltā palagā, nolikts plauktā".

Tā situāciju pēc traģiskajām mājdzemdībām, kurās mira 21 gadu veca sieviete un viņas bērns, sarunā ar portālu "Apollo" atceras mediķis, kurš bija viens no pirmajiem, kas saskārās ar traģēdijas sekām.

Tiesa ceturtdien, 19. decembrī, nolēma atbrīvot no apcietinājuma mirušās sievietes vīru un tēvu.

Mirušajai, 21 gadus vecai sievietei, 2019. gada 14. maijā sākušās dzemdības. Viņas 25 gadus vecais vīrs Renārs, 51 gadus vecais tēvs Valdis un 40 gadus vecā Solvita Dāvida nolēmuši dzemdības pieņemt paši. Nevienam no viņiem nav medicīniskas izglītības.

Dzemdības bijušas smagas, sieviete ik pa laikam bijusi bezsamaņā, bijuši krampji. Bērns piedzimis nosmacis, bet māte nākamajā dienā gārgusi, vēmusi zaļas gļotas un vēlāk nomirusi no vissmagākās grūtniecības toksikozes formas - eklampsijas.

No atklāto tiesas sēžu dalībnieku liecībām zināms, ka draudzes locekļi tiek aicināti uz aklu paklausību draudzes līderim, norobežošanos no laicīgās dzīves, mantas neieredzēšanu, atteikšanos no grāmatām, piemiņas lietām, relikvijām, žurnāliem, interneta ziņām, video, kavēšanās atmiņās, attiecību uzturēšanas ar cilvēkiem ārpus draudzes. Slikti esot arī izmantot pasaules gudrības, tetovēties un saziņai ar ārpasauli lietot tālruni.