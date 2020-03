Egleskalna pārstāvētā volejbola komanda Francijā klasificēta kā kopvērtējuma uzvarētāja

"Sezona ir beigusies. Čempiona nav, ir tikai vietu sadalījums, kas tika noteikts pēc pamatturnīra 24 kārtām. Pirmās divas komandas ieguva ceļazīmi uz Čempionu līgu, bet pēdējai komandai no Nicas it kā vajadzētu krist ārā no līgas. Tomēr Pro B šā brīža pirmā komanda "Cambrai Volley Elan du Cambresis" jau sezonas vidū paziņoja, ka Pro A nākamsezon nespēlēs finansiālu iemeslu dēļ, pat ja izcīnīs pirmo vietu. Tāpēc iespējams, ka spēcīgākajā līgā paliks tās pašas komandas, kas tur spēlēja šosezon," notikumus Francijā apkopo Latvijas izlases otrā tempa spēlētājs Saušs.