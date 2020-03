Bēdu pilns stāsts no ASV. Covid-19 dēļ sieviete nedēļas laikā zaudē četrus ģimenes locekļus

ASV iedzīvotājais Elizabetei Fusko šī nedēļa bijusi īpaši smaga. Sieviete vēl nebija atguvusies no ziņas par savu aizgājušo māsu, kad viņa saņēma zvanu un uzzināja, ka no koronavīrusa miris arī viņas brālis. Runājot ar ārstiem, sieviete dzirdēja, kā fonā pie mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas guļ viņas mamma, kura vēlāk nomira. Ceturtdien Elizabete saņēma ziņas par otra brāļa aiziešanu, ziņo portāls "The New York Times".