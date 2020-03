Oskara stāsts ⟩ "Nožēloju, ka izmantoju vilcienu, lai tiktu uz mājām." Covid-19 slimnieks, kurš brauca ar vilcienu, lai tiktu līdz Rēzeknei

Oskars pašlaik atrodas Rēzeknes slimnīcā, kur mitinās pašizolācijas istabā. "No Anglijas atgriezos pirmdien vakarā ar vēlo reisu. Turpat lidostā pēc paša izvēles nolēmu pārbaudīties. It kā nebija baigo aizdomu, ka es varētu būt inficējies."

Oskars atzīst, ka dienā, kad viņš atgriezās dzimtenē, viņš sajutis nelielas kakla sāpes un iesnas. "Klepus vispār nav bijis, pat tagad nav. Pirms lidošanas mājup bija slikta dūša, bet neuztvēru to nopietni. Labi, ka pārbaudījos."

"Pirmo naktī Rīgā paliku pa nakti viesnīcā. Tur ar nevienu kontakta nebija. No rīta ar vilcienu devos uz Rēzekni un tad no Rēzeknes ar mikroautobusu uz laukiem, kur paliku pa nakti. Ar ģimenes locekļiem kontaktu neuzturēju - roku nespiedu, nebučojos," ceļu no Rīgas līdz Rēzeknei aprakstīja latvietis.