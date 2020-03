SM izsludinājusi jaunus repatriācijas reisus

Jau ziņots, ka "airBaltic" tuvākajās dienās uz Rīgu plānoti lidojumi no Apvienotās Karalistes, Turcijas, Gruzijas, Nīderlandes un Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).

Jau esošajiem reisiem, klāt nākuši jauni repatriācijas reisi. Šodien plkst. 13.30 paredzēts lidojums no Tenerifes, Spānijā ar "SmartLynx Airlines" aviokompāniju, un tas Rīgā ieradīsies plkst.1 9.40.

Tāpat jauni lidojumi izziņoti no Frankfurtes. Rīt, 23. martā, paredzēts "airBaltic" papildreiss plkst. 16.15, kas Rīgā ieradīsies plkst. 19.30, bet otrdien, 24. martā, reiss no Frankfurtes paredzēts plkst. 16.15, kas ielidos Rīgā plkst. 19.30. Papildreiss otrdien ieplānots arī lidojumam no Rīgas uz Frankfurti plkst. 13.50, kas Frankfurtē ieradīsies plkst. 15.15.