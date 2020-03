Covid-19 ⟩ Kā strādā analīžu veicēji Latvijā

Laboratorijā tiek nogādāti paraugi no visas Latvijas. Tos atved īpašos konteineros un pēc tam tie tiek izmeklēti.

"Tagad ir vidēji 600 paraugi dienā, bet vakar bija 738," pastāstīja laboratorijas vadītāja Jeļena Storoženko. "Paraugi nāk gan no teltīm, kas ir pie Latvijas Infektoloģijas centra, gan no lidostas un prāmja, no reģioniem, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāriem. Arī Centrālā laboratorija mums piegādā paraugus."