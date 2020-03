Lietuvā apstiprināti vēl 24 inficēšanās gadījumi, kopējam Covid-19 pacientu skaitam sasniedzot 129

Zināms, ka viens no saslimušajiem ir atgriezies no Īrijas, bet vēl viens bijis kontaktā ar Ukmerģes ārstu, kuram iepriekš tika diagnosticēts Covid-19.

Desmit no jaunajiem Covid-19 gadījumiem apstiprinājusi Viļņas Universitātes Santaras klīnikas laboratorija.

Četri cilvēki, kuriem konstatēta inficēšanās ar koronavīrusu, atgriezušies Lietuvā no Lielbritānijas, bet viens ieradies no Ukrainas. Pārējie inficējušies Lietuvā.

Trīs no jaunajiem saslimšanas gadījumiem apstiprināti Klaipēdas Universitātes slimnīcā. Zināms, kas viens no inficētajiem cilvēkiem atgriezies no Lielbritānijas. Pārējie divi saslimušie ir medicīnas darbinieki.