Covid-19 krīze ⟩ Kuras nozares Latvijā cietīs visvairāk?

"Protams, visvairāk cieš tūrisms un HORECA (viesnīcas, restorāni, sabiedriskā ēdināšana) segments. Tas nav nekāds pārsteigums un nav nekāds jaunums, bet arī citās nozarēs mums ir jārunā par to, kas ir nepieciešams, lai mazinātu ietekmi. Piemēram, kokrūpniecība, mašīnbūve un metālapstrāde pašlaik darbojas, bet daļa pasūtījumu jau ir atcelti. Tā ir viena no bēdām, kas šobrīd ir steidzami jārisina," sacīja Rožkalns.

"Piemēram, vai var atvērt jaunu ekspressprāmju līniju tikai kravām no Latvijas uz Vāciju, lai apietu garās kravas mašīnu rindas Lietuvā un Polijā, un varētu saglabāt gan izejvielu, gan saražotās produkcijas piegādi," vienu no iespējām ieskicēja Rožkalns.

"No Satiksmes ministrijas puses esam saņēmuši kontaktus, kuri no prāmju līniju operatoriem ar mums par šo būtu gatavi runāt. Tagad ar asociācijām runājam, kādi varētu būt kravu apmēri uz vienu un otru pusi, lai mēs varam jau savest kopā prāmju satiksmes organizētājus ar piegādātājiem. Viņiem par to būtu jāvienojas pa tiešo, jo tas ir biznesa lēmums. Mūsu koordinējošā loma savukārt ir tajā, ka ātri varam dabūt vajadzīgos cilvēkus ap vienu galdu vai šobrīd ap attālinātu "online" galdu. Tās ir lietas, kuras mēs varam darīt ārpus valsts finansiālā atbalsta," sacīja Rožkalns.