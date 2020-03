Horens Stalbe esot paredzējis koronavīrusu

“Es jau teicu pirms daudz, daudz gadiem, ka drīz notiks kaut kas tāds, kas nebūs ne karš, ne kaut kas tamlīdzīgs, un es domāju, ka viena trešā daļa cilvēces varētu iet bojā. Tas ir tāds mans pareģojums, jo zini kā, kad mēs izlaižamies līdz kādai pakāpei, tad tur kāds no augšas sāk jokoties – še jums koronavīruss,” tā Horens.

Viņš turpināja: “Mēs esam paglābušies no kariem un visādām tādām lietām, tad kaut kāda mācība mums jāsaņem arī. Un, kā es teicu, sākot ar kedām un beidzot ar pulksteņiem un apģērbu, kas mums mugurā, viss tagad nāk no Ķīnas, un koronavīruss arī nāk no Ķīnas. Nu, katrā laikā ir savs pārbaudījums.”