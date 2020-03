Nagu griešana mājdzīvniekam. Viss, kas par to jāzina

Kāpēc nagu griešana ir svarīga?

Kā skaidroja speciāliste, jāatceras: ja sunim ilgi nav griezti nagi, tas rada dzīvniekam diskomfortu: it īpaši tiem suņiem, kuri dzīvo iekštelpās, grūti staigāt, slīd kājas. Kad nagi izaug pārāk gari, dzīvnieka ķepām izplešas pirksti, redzami mainās stāja un kāju forma (tās ieliecas uz iekšu, jo suns mēģina noturēt līdzsvaru), kas tālāk rada problēmas ar skeletu un locītavām.

Nākamā problēma, kas sunim var sagādāt sāpes, ir garo nagu ieaugšana iekšā ķepas spilventiņā, it īpaši pirmajiem pirkstiņiem priekšķepās. Priekškājām pirmais nags, neatkarīgi no suņa svara un aktivitāšu līmeņa, nesaskaras ar zemi, tādēļ pats nenodilst, līdz ar to šiem pirkstiem ir īpaši jāpievērš uzmanība un nagi regulāri jāapgriež.