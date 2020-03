Kristīne Virsnīte par finansiālo situāciju: Ieplest rokas un pazaudēt visu būs iespēja jebkurā brīdī

"Toreiz 2008. gada krīze mums atņēma visu, ar visu es to arī domāju - visu! Es nesaprotu, kā mēs savilkām galus, lai samaksātu rēķinus un paēstu, tam visam klāt mums toreiz piedzima bērns. Pirmais bērns. Toreiz mūs notrieca no kājām, kā vīrs saka - izsmērēja gar sienu pārnestā nozīmē, jo par laimi nekas reāli neapdraudēja fizisko veselību, emocionālo gan. Toreiz mēs tikām no tā visa laukā, lēni, taču kaut kā tikām un tas dod cerību.

Salcevičas teiktajam piekrita arī Virsnīte: "Es tikai par sava biznesa pārorientēšanu online režīmā, jo tas būtu tikai OK, ja Tu piedāvātu stilista pakalpojumus online, taču par to ir tik daudz komentāru interneta platformās un es to īsti nesaprotu, jo cilvēks drīkst glābt savu uzņēmumu, kas lielā daļā gadījumu ir sirds darbs. Par to ir šis stāsts."