SPKC publisko jaunākos statistikas datus par Covid-19 izplatību Latvijā

No kopumā 197 konstatētajiem Covid-19 pacientiem, 60 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 44 saslimušie ir 20 līdz 29 gadus veci. SPKC dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav konstatēts neviens jauns Covid-19 pacients vecumā no 20 līdz 29 gadiem.