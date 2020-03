LTRK: Ja drīzumā valsts atbalsta instrumentus nepiemēros neatkarīgi no nozares, sekos masveida kolektīvās atlaišanas

Viņš uzsvēra, ka LTRK joprojām pastāv uz to, ka atbalstu vajadzētu paredzēt neatkarīgi no pārstāvētās nozares, un nav pareizi šauri definēt krīzes skartās nozares un atbalstu paredzēt tikai to uzņēmumiem. Tāpēc viņš pozitīvi novērtēja Saeimas gatavību likumprojektā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" minētos atbalsta rīkus paredzēt neatkarīgi no nozares, lai uzņēmēji varētu saglabāt darba vietas iespējami vairāk cilvēkiem.