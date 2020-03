Futbola pasaule pie Ronaldinju kājām

2006. gada Pasaules kauss Vācijā

Bankrots un bezrūpīgs dzīvesveids

"Milānā ir spēlējuši daudzi no pasaules futbola vēsturē labākajiem spēlētājiem. Ronaldinju, visticamāk, bija talantīgākais no viņiem visiem. Tikai viena problēma - viņš nevēlējās klausīt trenerus. Leonardo [Auraho] viņam ļāva ballēties, turpretī Ančeloti un Alegri no Ronaldinju pieprasīja profesionālu attieksmi, bet viņš to vienkārši nespēja demonstrēt," izteicās anonīmais "Milan" darbinieks.