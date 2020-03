Igauņu māte, kuras mazgadīgais dēls atrodas medikamentozā komā, vēršas pie sabiedrības

Sievietes vēstījums sabiedrībai

Rakstu to no intensīvās terapijas nodaļas. Skatos uz savu bērnu, no kura atiet dažādi vadi un caurules. Viņš guļ mākslīgā miegā un ir atkarīgs no aparāta, kas viņi elpina. Viņam vīrusa rezultātā pazuda spēja elpot pašam. Šis, saskaņā ar dažu valstu statistiku, kļūst par nāves iemeslu vairāk nekā pusei Covid-19 slimnieku.