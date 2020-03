Lielākie mīluļa alerģiju riski pavasarī. Kā pasargāt savu četrkājaino draugu no tām?

Kā stāsta eksperte, dzīvnieki alerģijas uzņem, ieelpojot alergēnus. Visbiežākie alergēni esot augu un koku putekšņi, putekļu ērcītes, citu dzīvnieku epitēlijs, pelējums vai sēnīšu sporas. Tāpat dzīvnieku var ietekmēt barības alergēni - proteīni, kurus visbiežāk izmanto barības sastāvā. Izplatīts alerģijas izraisītājs ir blusas. No to kodumiem rodas blusu alerģiskais dermatīts.

Ja tavās mājās ir divi mīluļi un vienam no viņiem ir alerģija, nav jāuztraucas, ka varētu saslimt arī otrs. "Dzīvniekam alerģija parasti ir ģenētiska."

Kā pasargāt savu mīluli no alerģijām?

Kā risināt problēmas, ja mīlulim ir alerģija?

Alerģiju varot kontrolēt ar barības palīdzību, speciāliem preparātiem, kurus dzīvnieks lieto ilgstoši vai īslaicīgi - sistēmiski vai lokāli. Lai kontrolētu alerģisku reakciju, sākumā nepieciešams diagnosticēt alerģiju un alergēnus, kas var to izraisīt. Tā var būt barības alerģija (proteīni), inhalācijas alerģija vai blusu alerģiskais dermatīts.

"Hill's Food Sensitivities" barības ir domātas dzīvniekam ar barības alerģiju. Tās atšķiras no parastās "Hill's" barības līnijas ar to, ka šīs barības satur dehidralizētu un daļēji sašķeltu olbaltumu, lai dzīvnieku organisms neuztvertu to kā alergēnu. Vai barība, kas satur viena veida olbaltumu, kuru reti izmanto citās barībās.