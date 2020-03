Latvijas 3x3 basketbola izlasei darbs turpinās individuāli

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un Japāna otrdien vienojās par Tokijas olimpisko spēļu pārcelšanu uz 2021.gadu. Latvijas 3x3 basketbolistiem vēl nebija ceļazīmes uz Olimpiādi, taču viņi ir vieni no favorītiem kvalifikācijā.

"No vienas puses, jūtam nelielu atvieglojumu, jo vairs nav jādzīvo neziņā par to, vai šovasar olimpiskās spēles notiks vai nenotiks. No otras puses, būtiski ir zināt, kad atsāksies sezona un norisināsies kvalifikācijas turnīrs, lai mēs varētu plānot savas darbības," stāstīja Feldmanis.