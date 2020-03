Kokaīns un meldonijs - IIHF piespriež diskvalifikācijas trim hokejistiem

30 gadus vecais kanādiešu uzbrucējs Maikls Bads saņēma 24 mēnešu diskvalifikāciju pēc Vācijas Nacionālās antidopinga organizācijas (NADA) veiktām pozitīvām dopinga analīzēm 2017.gada 19.novembra spēlē Vācijas trešajā pēc spēka līgā oberlīgā. Spēlētājs pēc paziņojuma tika atlaists no Hanoveres "Scorpions" un vairs nedzīvo Vācijā.

Spēlētājs atteicās no tiesībām uz disciplinārlietas skatīšanu IIHF Disciplinārlietu padomē un piekrita diskvalifikācijai, kas būs spēkā līdz 2021.gada 5.decembrim.

Spēlētājs atteicās no tiesībām uz disciplinārlietas skatīšanu IIHF Disciplinārlietu padomē un piekrita diskvalifikācijai, kas būs spēkā līdz 2021.gada 2.februārim.

IIHF uzskatīja, ka tika konstatēts, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nav izdarīts ar nodomu. Turklāt IIHF uzskatīja, ka aizliegto vielu ārsts ir izrakstījis kā daļu no ārstēšanas. IIHF atzina arī spēlētāja antidopinga zināšanu un izglītības trūkumu un viņa jauno vecumu. Tomēr IIHF uzskatīja, ka spēlētājam vajadzēja informēt ārstu, ka viņš ir hokejists. Līdz ar to IIHF uzskatīja par piemērotu diskvalifikāciju 15 mēnešu periodā, sākot no 2019.gada 8.novembra.