"Ja jau aizbrauci no Latvijas, kāpēc pēkšņi atgriezies un kāpēc pēkšņi vajag?" Nosodījums, naids, iebiedēšana un satraukums. Iepriekš Klinta Estere Teilāne dalījās ar saviem iespaidiem no vilinošās Indijas , nu viņa atklāj sajūtas, kā ir būt repatriantam dzimtenē korona-krīzes laikā.

"Es atgriezos no ceļojuma pirms pusotras nedēļas. Mēnesi biju Indijā. Visu šo laiku godīgi sēdēju karantīnā. Draugi atveda pārtiku un kaimiņi izmeta atkritumu maisu. Kāpēc kaimiņi izmeta atkritumu maisu? Tāpēc, ka kopējā čatā sāka parādīties informācija, ka maisu rokturīši var būt inficēti.

Sajūtot attieksmi pret tiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm, bez maz nevar atvērt balkona durvis, jo mani baciļi varot ielidot cita balkonā, pat neplānoju tuvoties tām miskastēm," atklāj Klinta.

"Ja jau aizbrauci no Latvijas, kāpēc pēkšņi atgriezies un kāpēc pēkšņi vajag? Es saprotu, ka tas vairāk ir domāts tiem, kas ārzemēs dzīvo un strādā, bet jautājums tāpat paliek – tieši kāpēc cilvēks nedrīkstētu braukt mājās pie savas ģimenes, pie draugiem, kur viņš var saņemt un sniegt emocionālo atbalstu, kur viņš var saņemt saprotamu veselības aprūpi?

Klinta norāda, ka viņa sajūt "tādu kā agresiju un neiecietību no cilvēkiem, kā arī izteiktu vēlmi pazemot vienam otru".

"No otras puses es varu to saprast.

Ir cilvēki, kas savu stresu māk izstrādāt meditējot, skatoties saulrietu vai sportojot, bet ir tādi, kas to izstrādā, rakstot naidīgus komentārus. Tas tā ir un tas tā būs. Tā bija jau pirms tam, taču tagad es to jūtu no apzinīgiem, izglītotiem cilvēkiem," atklāj mājās atgriezusies latviete.