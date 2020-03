Paula Freimane: Mums visiem neveselība mūsdienās sākas galvā

Šodien saņēmu ziņu no vienas meitenes kura teica: “nekas tā nemotivē kā tavas un tavu klientu progresa bildes!” Nu tā laikam ir! Tad viena liela motivācijas deva no manis! Pa kreisi 16 gadīgā Paula kura izlaida brokastis, pa dienu apēda skolā picu un vakariņās cīsiņi ar makaroniem.. kad skolā bīja sporta stundas, vienmēr biju “apslimusi” 😂 Pa labi Paula 24 gadi. Brokastīs avokādo maizītes ar olu. Pusdienās vislabak izvēlos rīsus ar vistas fileju un vakariņās mīlu lielu bļodu ar salātiem un garnelēm vai kādu liesu sieru. Sports 4-5x nedēļā! Un tagad kad pa īstam esmu “apslimusi” morālas mokas ir neiet uz sporta zāli. Kāda atšķirība starp šīm meitenēm - tēloju slimu, lai neietu uz sporta stundām - un tagad tēloju ātrāk veselu, lai tiku uz treniņu 😁 tas protams tikai tā, bet kā gan mainījusies ir mana domāšana! Ticiet man - sportu un veselīgu uzturu var iemīlēt VISI! Es mēdzu domāt “fuj sports, fuj salāti.. kā var kaut kas tāds vispaaaar patikt?!?” Tagad es nespēju iedomāties savu dzīvi bez tā! #fitbyfreeman

