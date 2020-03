"Latvijā uzliesmojums vēl ir priekšā. Būs tikai trakāk un smagāk." Profesore par Covid-19 attīstību

"Ļoti daudzi ir atgriezušies no ārzemēm, tāpēc Latvijā uzliesmojums vēl ir priekšā. Būs tikai trakāk un smagāk. Paldies Dievam, inficēto skaits aug pakāpeniski un pagaidām varam nodrošināt ļoti labu diagnostiku gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā," pastāstīja Latvijas Infektoloģijas centra speciāliste Vīksna.

To, ka situācija var krasi mainīties, pierāda pagājusī nedēļas nogale Itālijā, kur tikai divu dienu laikā tika paziņots par 1500 jaunu Covid-19 upuru. Milānā dzīvojošā latviete Zane norāda, ka ļaudīm Itālijā strauji zūd dzīvesprieks.

"Katrs jau to karantīnu izdzīvo citādāk. Kāds to uztver kā atvaļinājumu, bet kāds vairs nesaņem algu vai pat zaudē darbu. Tiem domas, protams, ir smagākas. Tā kā jau divas nedēļas atrodamies karantīnā, noskaņojums slīd uz leju, to nevar noliegt," stāsta Zane.