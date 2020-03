Dīkstāves pabalstu varēs saņemt visu nozaru uzņēmumu darba ņēmēji

Ministru kabinets otrdien lēma dīkstāves pabalstus sākotnēji izmaksāt aptuveni 73 000 darba ņēmējiem, kuri strādāja Covid-19 vistiešākā skartajās nozarēs, proti transporta un pārvadājumu, viesmīlības, tūrisma un kultūras nozarēs. Šajās nozarēs strādājošajiem valsts izmaksās dīkstāves pabalstu 75% apmērā no līdz šim saņemtās algas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāro mēnesi. Šis lēmums valsts budžetam izmaksās līdz 102 miljoniem eiro.

Tomēr šodien valdība lēma paplašināt to nozaru loku, kuras varēs pieteikt savus darbiniekus dīkstāves pabalsta saņemšanai, kā arī paši uzņēmumi varēs līdz trim gadiem atlikt nokavēto nodokļu nomaksu. Līdz ar šodienas lēmumu atcelti otrdien pieņemtie noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija. Tos aizstās šodien pieņemtie noteikumi.

Uz šo atbalstu varēs pretendēt uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, saistībā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30%.

Tāpat uz atbalstu varēs pretendēt uzņēmumi, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20%, ja tie atbildīs vismaz vienam no kritērijiem. Pirmkārt, krīzes skartā darba devēja eksporta apjoms 2019.gadā veidoja 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro. Otrkārt, krīzes skartā darba devēja nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019.gadā bija ne mazāka kā 800 eiro. Treškārt, uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019.gada 31.decembrī bija vismaz 500 000 eiro.