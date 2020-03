Turpmāk ierobežos cilvēku skaitu sabiedriskajā transportā un pārdos tikai pusi no biļetēm

"Aicinu pašvaldības izvērtēt iespēju atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas atsevišķām grupām, lai mazinātu apdraudēto grupu inficēšanos un precīzāk organizētu pasažieru plūsmu!" mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta ministrs.

Pasažieru pārvadātājiem ir uzdots ierobežot vienā braucienā atļauto pasažieru skaitu, piemēram, autobusu pārvadājumos, kuros tiek pārdots noteikts skaits biļešu, tās pārdot ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita. Tāpat pārvadātājam ir jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēšanās no pasažieriem un jāveic pastiprināta transportlīdzekļu salonu dezinficēšana.

"Aicinu pašvaldības atbildīgi izvērtēt iespēju atteikties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas - īpaši tāpēc, lai mazinātu vīrusa apdraudētākās grupas, piemēram, senioru, inficēšanās iespējas," pauda Linkaits, piebilstot, ja sabiedriskais transports tiek izmantots, pasažieriem jāievēro divu metru distance - gan gaidot stāvvietā, gan iekāpjot un izvēloties sēdvietu, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem.

