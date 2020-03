Viņķele: Varētu tikt apsvērta iespēja Latvijā noteikt atsevišķu apdzīvotu vietu karantīnu

Raugoties uz to, kā varētu attīstīties epidemioloģiskā situācija saistībā ar Covid-19, valdība plāno izstrādāt četru situāciju modeli atkarībā no slimības izplešanās. Viena no šādām situācijām varētu būt arī atsevišķu apdzīvotu vietu karantīna, atzina Viņķele.