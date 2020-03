PaliecMājās ⟩ Kā pretoties ledusskapja vilinājumam, strādājot no mājām?

Pārtika var kļūt par attālināti strādājoša darbinieka ienaidnieku. Pastāv risks no vienas galējības iekrist citā: darbu kalnos var gan pārēsties, gan pilnībā aizmirst par ēdienreizēm. Dažreiz, apsēžoties no rīta pie rakstāmgalda, pieceļamies tikai deviņos vakarā ar sāpošu muguru un sērīgu rīboņu vēderā.

Tie paši ieteikumi attiecas uz ēdienreizēm. Visam vajag grafiku! Dietologi uzskata, ka lielākā kļūda, ko pieļauj darbinieki, strādājot no mājām, ir nemitīga ēšana.

Sastādi savu dienas plānu tā, it kā strādātu birojā. Tātad: brokastis pirms darba dienas sākuma un pusdienas konkrētā laikā.

Ja nepievērs uzmanību ēšanas procesam, tu nepamanīsi, kā būsi notiesājis porciju, un nejutīsi gandarījumu no apēstā.

Sāc ar to, ka neēd pie darba galda. Divi ieguvumi – atpūtīsies no vietas, kur sēdi garas stundas, un izvairīsies no iespējas notašķīt datoru un darba dokumentus ar kādu šķidrumu vai ēdiena gabaliem.