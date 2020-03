"Pēc divu nedēļu pašizolācijas abi Covid-19 testi bija negatīvi." Koronavīrusa pacients dalās stāstā par izveseļošanos

Cilvēks, kuram izdevies izārstēties no Covid-19 mudināja citus ievērot sociālo distancēšanos. "Es domāju, ka sociālā distancēšanās, kā mēs redzam, šobrīd strādā, mans gadījums bija salīdzinoši vienkāršs, un es izslimoju varbūt pat vieglāk nekā citus vīrusus, bet uz to varbūt nevajag skatīties, jo tas ir atkarīgs no tā, cik ir laba tā imūnsistēma un veselība. Attiecīgi, kam jau ir kaut kādas slimības vai vecāki cilvēki, tiem ir ļoti bīstami, un nevajag skatīties uz to, ka kāds ir viegli pārslimojis, ka tas nav nopietni, tas ir nopietni."