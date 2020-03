"Apavu zole ir baktēriju, sēnīšu un vīrusu vairošanās vieta." Eksperti skaidro, vai ar apaviem var pārnēsāt Covid-19

"Praktiski, ja arī vīruss būtu pieķēries kurpēm, tad kājas ir tālākā ķermeņa daļa no mūsu sejām. Un mēs ļoti labi zinām, ka vislielākais pārnešanas risks ir no cilvēka uz cilvēku, nevis no kurpēm," norāda Vainere.