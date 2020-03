Covid-19 Latvijā ⟩ Inficēšanās konstatēta vēl vairākiem medicīnas darbiniekiem

SPKC ir saņēmis ziņas par vēl divu stomatologu saslimšanu ar Covid-19. Speciālistiem ir aizdomas, ka minētie medicīnas darbinieki varētu inficēties vienā pasākumā, kurā esot piedalījušies viesi no ārzemēm. SPKC izmeklē šo cilvēku saslimšanas gaitu.

Perevoščikovs uzsvēra, ka pieaugošais medicīnas darbinieku inficēšanās gadījumu skaits apliecina to, ka šī ir viena no pirmajām riska grupām. Līdz ar to ir sevišķi svarīgi mediķus informēt par visiem apstākļiem, kas varētu radīt risku saslimt ar Covid-19.