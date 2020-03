"airBaltic" izpilddirektors: Lidojumus nav rezervējuši 320 000 pasažieru, ar kuriem mēs bijām rēķinājušies

Viņš teica, ka pagaidām nav lemts, kādu atbalstu no valsts lūgt, bet tas varētu būt akcionāru ieguldījums aviosabiedrības kapitālā.

"Mēs esam izlaiduši obligācijas, tādēļ mēs esam ierobežoti iespējās ņemt kredītus. Kredītu ņemšanā šajā gadījumā ir visai komplicēts process. Visefektīvākais veids ir uzņēmuma kapitāls, jo tad abi akcionāri var veikt ieguldījumus pamatkapitālā, lai stiprinātu uzņēmuma bilanci. Vēl viena iespēja, par kuru mēs domājam vēlākam laikam, ir došanās kapitāla tirgū, lai akcionāri varētu atgūt savu naudu no uzņēmuma kotēšanas biržā," stāstīja Gauss, piebilstot, ka vēl nevar runāt par nepieciešamo papildus ieguldījumu apmēriem, jo reālās vajadzības būs atkarīgas no krīzes tālākās attīstības.

"Kas attiecas uz darbības atsākšanu, tad mums jau ir daudz rezervētu biļešu un mums atliek vien izpildīt šos reisus. Tāpat mēs varam pievienot papildu lidojumus, ja parādās pieprasījums. Man jāatgādina, ka "airBaltic" bija ļoti veiksmīgs gan pērn, gan šā gada sākumā un liela daļa no mūsu kapacitātes jau tika rezervēta. Tas ir labs pamats darbības atsākšanai, jo mums jau ir pasažieru bāze, mums nebūs jāsāk no nulles. Tāpat mēs redzam, ka daudzi cilvēki, kuri bija rezervējuši biļetes atceltajiem lidojumiem, saka, ka grib saglabāt iespēju lidot un ņem no mums vaučerus. Cilvēki grib lidot," teica Gauss, piebilstot, ka runa ir ne tikai par privātiem ceļojumiem, bet arī par darba braucieniem.