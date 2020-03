"Piedzīvotās slodzes dēļ mediķiem var sākties izdegšana." Psihiatrs aicina atbalstīt ārstus Covid-19 krīzes laikā

"Vajadzētu pieiet šai lietai ļoti racionāli, ar skaidru cerību un vīziju, ka, pirmkārt, tas viss kaut kad beigsies. Tātad mums ir cerība! Mēs skatāmies arī pozitīvo informāciju, piemēram, no Ķīnas, kur cilvēki jau pēc dažiem mēnešiem kopš krīzes sākšanās jau iet uz darbu un lieto sabiedrisko transportu," sacīja psihiatrs.

Kā ziņots, saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 Latvijā no 13.marta līdz 14.aprīlim ir izsludināta ārkārtējā situācija. Lai ierobežotu vīrusa izplatīšanos, šajā laikā aizliegta pulcēšanās dažādos pasākumos kā arī uzlikts pienākums publiskās vietās fiziski distancēties no cilvēkiem un iespēju robežās neiet ārā no mājas.