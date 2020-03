Renāra Zeltiņa sirsnīgās izklaides ar meitu sajūsmina viņa fanus

Vienmēr esmu vēlējies šo izmēģināt!😇 Izbraucām 5 reizes, tad atrakciju parks ātrāk beidza darbu, jo rīt agri atkal būs pirmais apmeklētājs😂 #paliecmajas #girlsdad #fun

A post shared by Renārs Zeltiņš (@renarszeltins) on Mar 18, 2020 at 10:29am PDT