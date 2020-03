Ar Covid-19 inficējušies divi Latvijas karavīri

"Tai pat laikā mēs absolūti neesam atteikušies no apmācības, speciālistu sagatavošanas un plānotajiem vingrinājumiem, bet esam pārbūvējuši vingrinājumu struktūru tādā veidā, lai sasniegtu efektu, kas ir nepieciešams, vingrinot gan vienības kopumā, gan katru karavīru un zemessargu individuāli," skaidroja NBS komandieris.

Kā vēstīts, pēc tam, kad aizvadītajā nedēļā tapa zināms par divu sabiedroto karavīru saslimšanu ar Covid-19, Aizsardzības ministrija (AM) arī informēja, ka 14 dienu pašizolācijā atrodas vairāki Latvijā dienošie NATO valstu karavīri, ar kuriem saslimušajiem bijis tiešs kontakts.

Abi saslimušie sabiedroto karavīri ir no vienas valsts, tomēr to ministrijā nenosauca. Vienlaikus AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins apliecināja, ka viņi nedienēja lielākajā Latvijā izvietoto NATO spēku struktūrā - NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Ādažu bāzē.