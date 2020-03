Indra Salceviča par emocionālo vardarbību: Maz runāts par to, ko stereotipi nodara vīriešiem

Pārdomas. Pirms kāda laika piedalījos diskusijā par dzimuma stereotipiem un lomām, kurus kultivē reklāmas. Tiesa, sarunā vairāk tika runāts par sievietēm – par sievietes ķermeņa objektivizēšanu un to, ka šie stereotipi izraisa arī vardarbību pret sievieti. Raidījums nebija ilgs un nepaspēju pateikt kādu domu, kuru vēlos aktualizēt šajā platfofmā. Kaut kā šķiet ierasts, ka tikai sievietes cieš no stereotipiem un vardarbības. Kaut kā maz ir runāts par to, ko stereotipi nodara vīriešiem. Cik lielu slogu tie uzliek viņiem – stiprais alfa tēviņš, kuram jānes piķis, kuram jābūt saprotošam utt. Kaut kā pašsaprotami iek pieņemts, ka vīrietim jābūt tādam, par kādu raksta sieviešu žurnālā vai rāda reklāmā. Reizēm sievietes pieņem kā normu, ka viņas pret saviem vīriešiem, ja viņi neatbilst kaut kādam reklāmā redzamam vai romānā aprakstītam arhetipam, ir tiesīgas izturēties necienīgi. Visu laiku kaut ko pieprasīt un zāģēt..... Nesen veikalā novēroju sievieti, kura savu vīru nosauca par stulbeni un idiotu, jo ne tās firmas sviestu bija ielicis iepirkumu grozā. Ko es ar to gribēju teikt? Pret vīrieti bieži arī tiek pielietota vardarbība, un tā ir emocionālā vardarbība. Manuprāt, arī par vīriešu dzimumu nedrīkst aizmirst, kad tiek publicēti feministiska rakstura video par aizskartajām sievietēm, kurām uzlikti rāmji. Arī vīriešiem ir šie rāmji, un arī tie tiek visai smagi piekopti! Ko Tu par domā? Vai piekrīti? Stereotipu slogs ir ik vienam dzimumam. #parstereotipiem #parattieksmi #blogger #latvianblogger #bloggerlife #stereotipi #stereotiietekmēikvienu

