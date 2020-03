"Nav problēmu tevi padarīt par invalīdu." Nurmagomedova pietuvināts cilvēks draud krievu žurnālistam, kurš kritizēja slaveno cīkstoni

Помогаем сохранить главный бой #ufc249 У «Аэрофлота» есть рейс завтра и в четверг. Цена за билет - от 17 до 228 тысяч. Служба поддержки «Аэрофлота» сообщает: этим рейсом могут летать российские граждане. Так что кто хочет - вперед! Ну и очень странный момент: Хабиб говорит, что полетел в Абу-Даби 19 или 20 марта. Но этот полет был абсолютно бессмысленным, поскольку еще 17 марта было объявлено о том, что в Абу-Даби с 19 марта перестанут пускать иностранцев. #хабибнурмагомедов #хабиб #нурмагомедов #ufc #mma #мма

