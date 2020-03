Nākamā Pasaules kausa sezona bobslejā un skeletonā sāksies Siguldā

Siguldā, kas 2020.gada februārī ar līdzjutējiem pilnā trasē uzņēma aizvadītās sezonas Pasaules kausa izcīņas pēdējo posmu, nākamsezon no 2020.gada 23. līdz 29.novembrim notiks sacensību atklāšanas pasākums.

Pasaules kausa sērija no 7. līdz 13.decembrim turpināsies Iglsas trasē Austrijas pilsētā Insbrukā un no 14. līdz 20.decembrim Vācijas trasē Altenbergā.

Vācijā pēc jaunā gada notiks vēl divi posmi. No 4. līdz 10.janvārim sportisti sacentīsies Vinterbergā, bet no 18. līdz 24.janvārim Kēnigszē, pa vidam iegriežoties vienīgajā dabīgajā trasē Pasaules kausa seriālā Šveices trasē Sanktmoricā, kur sacensības norisināsies no 11. līdz 17.janvārim.