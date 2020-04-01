Krievijas un Latvijas slavenības ar arhīva foto sveic Laimu Vaikuli 66. jubilejā

31. martā latviešu dziedātāja Laima Vaikule atzīmēja 66 gadu dzimšanas dienu. Koronavīrusa pandēmijas dēļ māksliniece šogad attiecās no svinībām, svētkus aizvadot savā Jūrmalas rezidencē.
Jubilejā mūziķi metās sveikt viņas slavenie draugi gan no Krievijas, gan Latvijas, piemēram, Alla Pugačova, Igors Nikolajevs, Intars Busulis un citi.
Apskati slavenību publiskotos arhīva foto ar Vaikuli!
Как молоды мы были! Как много знаем друг о друге! Как стремительно промчалось время с того самого 1991(!) года, когда мы впервые встретились на съемочной площадке, мгновенно нашли общий язык, и ты стала одной из первых Героинь моих самых первых телевизионных историй. А потом и подружкой. Лаймусик! С днем рождения! Живи долго, стремительно и уверенно! Здоровья желаю тебе и бодрости!Ты же знаешь, мечты сбываются только у оптимистов. У пессимистов-кошмары🥳 🌟@laima_vaikule_official #моигерои #моидрузья #женскиеистории #женскийвзгляд 📸1999
Дорогая моя Лайма 💐 @laima_vaikule_official несмотря на Всемирные эпидемии, хочу от всего ❤️ поздравить тебя с Твоим днём!🎂🥳Безмерного женского счастья, и океаны только положительных эмоций! Свети как можно ярче, моя звезда ⭐️🙏🏻❤️ С Любовью, твой Интарс #ЛаймаВайкуле #ДеньРождения #ЗведыСветятЯрко
Дорогие Лайма @laima_vaikule_official и Володя @vladimir_vinokur !!!! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВАС!💐🥃 Вы же каждый год гуляли по очереди! Но в этом году, я уверен, в кругу своих самых близких людей! Счастья и здоровья Вам, любимые наши!🙏🙏🙏❤️❤️❤️💐💐💐🥃🥃🥃💥💥💥#игорьниколаев @valeriya @laima_vaikule_official @vladimir_vinokur @alla_orfey
@laima_vaikule_official Лайма, дорогая, поздравляю! Счастлив, что мы знакомы так много лет. Мы спели всего две песни, но какие! Непотопляемые... Желаю, чтобы сила, энергия, чувство стиля и жизни не покидали тебя, да этого и быть не может, - они врожденные! Живи с удовольствием, долго и в радости. С днём рождения! #лаймавайкуле #лайма #деньрождения #валерийлеонтьев #навернисажекактораз