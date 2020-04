SPKC nāk klajā ar jaunāko informāciju par Covid-19 izplatīšanos Latvijā

Tikmēr Liepājā saslimušo skaits sasniedzis no 11 līdz 20 inficētos.

Visvairāk ar Covid-19 inficēto joprojām ir Rīgā - 101 līdz 250 cilvēki. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit.