Atcelts šī gada Vimbldonas čempionāts

Atklātajā ērā šī būs pirmā reize, kad nenorisināsies prestižais turnīrs. Iepriekšējo reizi tenisisti Vimbldonas kortos neizgāja no 1940. līdz 1945.gadam, kad norisinājās Otrais pasaules karš. Tāpat turnīrs nenotika no 1915. līdz 1918.gadam Pirmā pasaules kara laikā.

Vēsturē 134. Vimbldonas čempionātam šogad bija jānotiek no 29.jūnija līdz 12.jūlijam. Tagad tas iecerēts nākamgad no 28.jūnija līdz 11.jūlijam.

"Šis ir lēmums, kuru bija grūti pieņemt, bet mēs to darām, lai pasargātu sabiedrības veselību un labklājību. Grūti aptvert, ka čempionātu iepriekš iztraucējis tikai karš, bet ņemot vērā visus scenārijus, uzskatām, ka šajā globālās krīzes laikā tas ir pilnīgi pareizs lēmums. Tagad mēs varam koncentrēties uz to, kā varam izmantot mūsu resursus, lai palīdzētu vietējai sabiedrībai," uzsver turnīra rīkotāju AELTC vadītājs Aians Hjūits.

Jau ziņots, ka sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs - Francijas atklātais čempionāts - no vasaras sākuma pārcelts uz rudeni. "Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet tagad tas iecerēts no 20.septembra līdz 4.oktobrim.