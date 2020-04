Titulētais triatlonists Frodeno savās mājās grasās veikt "Ironman" distanci

"Viņi saka: lūdzu nemēģiniet to atkārtot mājās. Taču es saku: gribu peldēt 3,8 kilometrus, braukt ar velosipēdu 180 kilometrus un skriet maratonu. Un to visu mājās. No saullēkta līdz saulrietam," sociālajā vietnē "Instagram" paziņoja Frodeno.