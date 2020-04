Sedokova sūdzas par savām finansiālajām problēmām: Nesaprotu, kā dzīvot tālāk

#карантин это проверка на прочность. Семья. Бизнес. Команда. Я вот сейчас в таком ах*у. Услышала про 14 апреля. Расслышала про 14 апреля. Создала группу быстрого реагирования в компании. Налила себе джин тоник, двойной джин и предупредила семью, что из комнаты не выйду. Я не понимаю, как дальше. Я ответственна за людей. Я хочу написать вам о том, какие миленькие фильмы смотрю и как классненько все у меня, но у меря 20 сотрудников и нет возможности платить полную зарплату, так как у меня впереди нет ни одного концерта и я ещё должна вернуть предоплаты... Я выпила 2 таблетки Валерианки. Помедитировала. Подумала о хорошем, но я так переживаю за тех, кто доверил мне свои жизни. Переживаю за своих музыкантов, которые остались без работы. За всех тех, кто через три дня останется без работы и без зарплаты. Работа была моим смыслом и тем, что спасало меня всю жизнь. Я была в разном дерьме, но работа! Она всегда была со мной . Всегда выручала, а сегодня ... Небеса, пожалуйста, дайте нам сил. Дайте нам разума. Дайте нам легкомысленности, чтобы просто переждать и не думать о завтра. Я хочу постить веселые видео в тик токе, переодевая своего парня в мое платье. Я хочу стать девушкой из Тик тока, но я человек Инстаграм и хоть он нас никогда не поддерживал и клал на нас, но люблю наши длинные посты. Я люблю говорить с вами. Я люблю ваши комментарии, которые действительно важны для меня. Я люблю свою работу. Люблю своих сотрудников и моих коллег. Люблю и верю, что когда все это закончится, мы все станем сильнее! И если вы со мной, если вы верите в настоящее, то просто дайте мне 🤚🏼

